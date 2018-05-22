Бишкек, 22 мая, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Первый вице-премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов обсудил с руководством компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» последствия нападения жителей Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области на золотоизвлекательную фабрику «Макмал». Об этом сегодня, 22 мая, сообщила пресс-служба правительства.

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Представители инвестора рассказали высокопоставленному чиновнику о том, что сумма ущерба, нанесенного киргизско-китайскому предприятию, предварительно оценена в $2,3 млн (свыше 143,8 млн рублей).

В ответ на это вице-премьер заявил о необходимости дождаться результатов расследования произошедшего на «Макмале» инцидента и выявить организаторов беспорядков.

«Важно, чтобы местные органы власти и правоохранительные органы работали превентивно, предпринимая меры для предотвращения конфликтов между горнодобывающими компаниями и местными жителями», — отметил он.

Также Кубатбек Боронов добавил, что «эффективное сотрудничество с иностранными инвесторами имеет для правительства Киргизии принципиальное значение».

"Вопрос по расследованию ситуации, случившейся 11 апреля 2018 года, находится под моим личным контролем. Подчеркну, что все действия по данному вопросу должны проходить исключительно в правовых рамках», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что 11 апреля 2018 года в Джалал-Абадской области Киргизии местные жители устроили митинг, потребовав от владельцев золотоизвлекающего комбината «Макамал» благоустроить район их проживания.

Затем акция, участие в которой принимали около тысячи сельчан, перерос в массовые беспорядки: пикетчики закидали камнями дежуривших неподалеку милиционеров и, ворвавшись на территорию предприятия, начали громить и поджигать здания, технику и оборудование фабрики.