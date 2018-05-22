Каракас, 22 мая, 2018, 20:56 — ИА Регнум. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на выборах главы государства, получив поддержку почти 68% избирателей, объявила сегодня глава национального избирательного совета Венесуэлы Тибисей Лусена.

Analitica.com Николас Мадуро

Всего за Николаса Мадуро проголосовало 5,8 млн граждан Венесуэлы. Основному кандидату от оппозиции Энри Фалькону отдали свои голоса 1,8 млн избирателей. Явка на выборах составила 46,01%.

«Группа Лимы» (13 стран Южной Америки и Канада), США и Европейский союз заявили о непризнании итогов президентских выборов в Венесуэле.

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