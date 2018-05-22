Москва, 22 мая, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Совместное предложение России и США о передвижении судов в Беринговом проливе утверждено международными экспертами. Как сообщает пресс-служба Минтранса, Комитет по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) утвердил схему, предложенную двумя странами в начале декабря 2017 года.

Nasa.gov Берингов пролив. Вид из космоса

«Предложенная Россией и США схема предполагает установление шести рекомендованных для движения судов двухсторонних путей шириной четыре морских мили в Беринговом проливе и на подходах к нему с российской и американской сторон, а также шести районов повышенной осторожности в местах начала, окончания путей, пересечения или изменения их направления», — поясняет пресс-служба Минтранса.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2017 года Россия и США внесли совместную ноту в Международную Морскую организацию — (International Maritime Organization — IMO) об организации системы судоходства в Беринговом проливе и Беринговом море. Страны договорились об установлении в Беринговом проливе и на подходах к нему двухсторонних судоходных путей, по которым смогут беспрепятственно проходить суда под флагом любого государства.

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Согласно тексту ноты, предложена схема организации потоков судов, следующих в Беринговом проливе и между побережьями России и Соединенных Штатов в Беринговом море, что позволит уменьшить риски столкновения, разделив противоположные судопотоки, а также предотвратить и уменьшить риск загрязнения или другого ущерба морской среде.

Документ является первой признанной на международном уровне схемой судоходства, утвержденной ИМО в полярных водах. Данная схема передвижения судов начнет действовать с 1 декабря 2018 года.