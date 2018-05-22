Британцы угрожают устроить в России хаос: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 мая, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Защищающий национальный режим: в России принят закон о контрсанкциях;
- Оскорбление чести: Литва не доказала связь актёра Баниониса с КГБ;
- Объект для уничтожения: Киев мечтает уничтожить Крымский мост;
- «Настоящий ад»: британские фанаты угрожают сорвать ЧМ-2018;
- Добровольная отставка: Евгений Ройзман покинул пост мэра Екатеринбурга.
Слушайте нас на сайте: regnum.podster.fm/459