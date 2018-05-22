Москва, 22 мая, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Банк России с 21 мая 2018 года отозвал лицензии у двух страховых компаний — «Национальные Страховые Традиции» и «Медика-Восток». У компании «Национальные Страховые Традиции» отозваны все лицензии на осуществление страхования, у компании «Медика-Восток» — на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Отмечается, что лицензии у страховых компаний отозваны в связи с тем, что они добровольно отказались от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности. При этом страховые компании обязаны принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства перед клиентами.

Также приостановлено действие лицензий на осуществление страхования ПАО «Страховая компания «Хоска». По данным ЦБ, решение принято в связи с тем, что страховая компания не соблюдала требований финансовой устойчивости и платежеспособности.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) отозвал лицензию у двух страховых компаний, «Инвест-Полис» и «Страховой группы «АСКО».

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