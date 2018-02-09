ЦБ РФ лишил лицензий две страховые компании

Москва, , 12:25 — REGNUM Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) отозвал лицензию у двух страховых компаний, «Инвест-Полис» и «Страховой группы «АСКО», соответствующий приказ опубликован 9 февраля на сайте регулятора.

Так, у компании «Инвест-Полис» отозвана лицензия на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также добровольного имущественного страхования.

«Страховая группа «АСКО» не смогла в установленный срок устранить нарушения страхового законодательства, поэтому у нее была отозвана лицензия на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.

Кроме того, организация не может заниматься имущественным страхованием, ОСАГО, обязательным страхованием гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, а также страхованием владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Напомним, с 9 февраля ЦБ также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Финансово-промышленный капитал» за неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Всего с начала 2018 года отозваны лицензии у пяти российских банков.

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