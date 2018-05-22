Москва, 22 мая, 2018, 07:15 — ИА Регнум. В ходе европейских торгов 21 мая цена на нефть марки Brent понижалась до отметки $78,08 за баррель. Снижение котировок было вызвано общим укреплением доллара США на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ArtseBie Нефть

Цена возобновила рост на американской сессии. К росту котировок подтолкнула новость о том, что Китай и США приостановили торговую войну. Дополнительным стимулом к покупкам фьючерсов на подешевевшую нефть стали опасения инвесторов по поводу сокращения поставок нефти на мировой рынок из Венесуэлы. Штаты могут наложить новые санкции на Венесуэлу после прошедших выборов в стране в выходные дни.

Сегодня, 22 мая, Brent торгуется в небольшом минусе. При откате цены стоит обратить внимание на уровень $78.81. Если цена опустится нижеуказанного уровня, падение ускорится до $78,22. На нем трейдеры опять будут решать для откупать подешевевшую нефть под иранские и венесуэльские санкции или нет. Если трейдеры решат продать фьючерсы на нефть, тогда цена упадет до $76,20. Если они выкупят фьючерсы, то начнут толкать цену к уровню $81 за баррель.

Напомним, 21 мая, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,90%, до $79,22 за баррель, WTI — на 1,37%, до $72,35 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $73,85 за баррель.

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