Нью-Йорк, США, 21 мая, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Спецпосланник ООН по Ливии Гасан Саламе призвал «разрушить извращенную экономическую модель» североафриканской страны, основанную на «коррупции и работорговле», 21 мая передает агентство Associated Press.

joepyrek Руины в Ливии

Саламе выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном работорговле в Ливии. СБ ООН намерен рассмотреть резолюцию о включении в санкционные списки ряда ливийских полевых командиров, уличенных в торговле людьми.

Напомним, с 2011 года, после гражданской войны, вторжения стран НАТО и свержения Муамара Каддафи Ливия остается разделенной страной. В лагерях беженцев на севере Ливии находятся сотни тысяч мигрантов, «застрявших» по пути в ЕС, многие из них стали жертвами работорговцев.

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