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Трамп: «ливийский сценарий» возможен в КНДР

Политика

Но только при провале переговоров по денуклеаризации

Вашингтон, 18 мая 2018, 00:27 — REGNUM  Возможность «ливийского сценария» в случае провала переговоров по ядерному разоружению с КНДР предположил президент США Дональд Трамп. Об этом 17 мая сообщает Bloomberg.

Трамп подчеркнул, что «ливийская модель» была тотальным разрушением существующей системы. При этом президент США заявил, что эта модель может быть применена к КНДР, если не удастся прийти к соглашению.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее советник по нацбезопасности США Джон Болтон заявил, что желаемый сценарий денуклеаризации в Северной Корее — это «ливийская модель».

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США и КНДР
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