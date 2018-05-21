Москва, 21 мая, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Решение об окончательном составе администрации президента России пока не принято. Об этом сообщил 21 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

По его словам, значительные кадровые перестановки в администрации президента РФ не являются юридически необходимым действием. В то же время, по словам официального представителя Кремля, окончательное решение о составе данной структуры лишь предстоит принять главе государства и главе его администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении новых министров второго правительства Дмитрия Медведева. Также были сделаны назначения вице-премьеров России. На рабочей встрече Медведев представил президенту РФ список кандидатов на должности руководителей министерств, а также ранее озвученных кандидатов в вице-премьеры.

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