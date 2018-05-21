Минск, 21 мая, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация получит 1,75 млрд юаней ($270 млн) от Китая на инвестпроект «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016−2032 годы (первый этап)», сообщает 21 мая БЕЛТА.

Василий Комолов. Комбайнёры

Согласно сообщению, правительство Белоруссии уже утвердило меры, необходимые для получения от КНР кредиты. Так, кредит получит Белагропромбанк, контролем за программой займется министерство сельского хозяйства и министерство финансов.

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Напомним, ранее Минск и Пекин договорились о предоставлении Белоруссии 127,17 млн юаней ($20 млн) на строительство жилого комплекса для аренды в научном парке «Великий камень». Деньги Китай выделит безвозмездно.