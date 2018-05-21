Донецк, 21 мая, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нарушили режим тишины в Донецкой Народной Республике (ДНР) 20 раз. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Thorsten Hofmeister Переступить черту

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 20 раз, — сказал Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов — 271 единица».

По его словам, под огнем украинских силовиков оказались населенные пункты Спартак, Безыменное, Коминтерново, Саханка, Ясиноватая, Крутая балка, Васильевка, Минеральное, Васильевка, Зайцево, Озеряновка, поселок шахты им. Гагарина и Докучаевск.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Донбассе продолжается гражданская война, развязанная Киевом. Несмотря на заключенные Минские соглашения, Украина не намерена мирно разрешать конфликт, постоянно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.

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