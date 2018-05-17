Волкер: Украина не вернет «захваченные территории»

Киев, , 11:59 — REGNUM Украина не сможет вернуть в состав страны утраченные территории Донбасса. Об этом сообщил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью BBC.

«Украинцы не смогут вернуть территорию, уже «захваченную Россией», — заявил дипломат. — Россия чрезвычайно сильна».

Волкер добавил, что Украине необходимо летальное оружие, чтобы «удерживать позиции» в зоне конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве. Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны в Донбасс.

Власти РФ неоднократно подчеркивали, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.

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