Москва, 21 мая, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Федеральнаяслужба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничила доступ к 80 VPN-сервисам и прокси, которые специально созданы для обхода блокировки и доступа к мессенджеру Telegram. При этом десять ресурсов впоследствии были разблокированы. Это произошло после того, как они перестали предоставлять возможность пользоваться мессенджером.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

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Добавим, что кампания Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram стала причиной не только периодически возникающих проблем с подключением к WhatsApp, Viber, Google Cloud, Amazon и другим сервисам, но и привела к резкому росту продаж VPN-сервисов. Об этом заявили опрошенные газетой «Коммерсантъ» компании. Например, у американской TorGuard VPN число платных подписок из РФ увеличилось на 1000% с начала апреля. Российские же IT-компании начали приобретать серверы за рубежом, чтобы организовать на них VPN для собственных нужд.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение о блокировке Telegram Таганский суд Москвы принял 13 апреля. Сразу после этого Роскомнадзор приступил к блокировке крупных массивов IP-адресов, что повлекло сбои в работе многих интернет-сервисов в России. Попытки заблокировать сам мессенджер пока успехом не увенчались. Telegram с небольшими сбоями, но все же продолжает уверенно работать.