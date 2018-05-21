Новосибирск, 21 мая, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Десятки происшествий — результат двухдневного разгула стихии в Новосибирске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

Напомним, 18 мая в Новосибирской области было объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Региональное управление МЧС предупредило население о сильном ветре и рекомендовало по возможности отказаться от дальних поездок и без необходимости из дома не выходить.

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Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 21 мая, в единой дежурно-диспетчерской службе, за два дня, 18 и 19 мая, в Новосибирске произошло 20 происшествий.

Так, 18 мая были аварийные отключения электроснабжения в двух районах Новосибирска: в Дзержинском и Первомайском (около 500 частных домов и восемь многоквартирных). В некоторых районах зафиксирован обрыв линий электропередач. Штормовой ветер срывал с крыш домов листы железа, гнул кровлю и отрывал листы забора и звукоотражающего ограждения. На ул. Балтийской ветром опрокинуло остановочный павильон (о. п. «Белоусова»), а по городу упало шесть деревьев.

Все восстановительные работы специалисты планируют завершить сегодня, 21 мая.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в понедельник, 21 мая, в первой половине дня в Новосибирске ожидается небольшой дождь, юго-западный ветер 10−15 м/с, температура воздуха +12, +14 °C.

Сегодня же в городе завершится отопительный период. Постановление об этом 16 мая подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть: по прогнозу погоды от новосибирского Гидрометцентра, с 21 мая в областной столице установится среднесуточная температура воздуха выше +7 оС, дневная температура составит +11,+15 оС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Новосибирской области до сих пор не дождались весеннего тепла. Дождь, снег и даже град накрывают регион на протяжении месяца. Так, в ночь на 17 мая температура воздуха в Новосибирске опустилась до минус 1 градуса, с утра пролетал снег, днём ранее, 16 мая, в северных районах области выпал снег.