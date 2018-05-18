От плохой к очень плохой: новосибирцев предупредили о сильном ветре и снеге

Новосибирск, , 05:06 — REGNUM В Новосибирской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, днём 18 и ночью 19 мая в регионе ожидается дождь и мокрый снег, ветер усилится до 13−18 м/с, местами порывы до 25 м/с.

Специалисты МЧС уже предупредили население, что сильный ветер может повредить или оборвать линии связи и электропередач. Осторожнее нужно быть и рядом со слабо закреплёнными конструкциями и зданиями, с которых может сорвать кровлю. Спасатели рекомендовали по возможности отказаться от дальних поездок и без необходимости из дома не выходить.

«Главам муниципалитетов, руководителям министерств, ведомств, объектов экономики и предприятий жизнеобеспечения населения рекомендовано выполнить комплекс превентивных мероприятий, а также обеспечить готовность дежурных и дополнительных сил и средств для ликвидации возможных последствий», — уточнили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Отметим, что в ночь на 17 мая температура воздуха в Новосибирске опустилась до минус 1 градуса, с утра протетал снег, днём столбик термометра поднялся до +3 градусов. Днём ранее, 16 мая, в северных районах региона выпал снег.

Как выяснили «Все новости Новосибирской области, тепло придёт в регион только в конце мая.

«Впереди ещё десять дней прохладной дождливой погоды. Затем предстоит затяжное начало лета при умеренных температурах, и только во второй декаде июня в регионе начнётся настоящее тепло», — пишет издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирцы до сих пор не дождались весеннего тепла. Дождь, снег, сильный ветер и даже град — всё это разом или по отдельности накрывает регион на протяжении месяца.

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