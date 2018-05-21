Москва, 21 мая, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В Москве к чемпионату мира по футболу установят 220 навигационных знаков, которые подскажут болельщикам, как проехать до стадиона. 190 информационных щитов появится на основных городских магистралях. А 30 знаков «последней мили» установят в районе 2 км от стадионов проведения ЧМ-2018 («Лужники» и «Спартак»), сообщается на портале мэра Москвы.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Навигационные знаки для автомобилистов на русском и английском языках появятся на основных магистралях города, в том числе на Ленинградском, Волоколамском, Звенигородском шоссе, МКАД, Третьем транспортном кольце, Ленинском и Комсомольском проспектах. По ним можно будет уточнить путь к стадиону.

Временные знаки «последней мили» установят у объектов, задействованных в проведении ЧМ-2018. Они сделаны на ярко-желтом фоне для привлечения внимания болельщиков-автомобилистов и водителей клиентских групп. На них обозначены основные логистические пункты рядом со стадионами: КПП, парковки, тренировочные площадки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве дучшие места для фотографий и селфи отметят наклейками. Они появятся на девяти столичных вокзалах. Это небольшие наклейки зеленого цвета в форме фотоаппаратов со смайликами и с надписью «Снимать разрешено».

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