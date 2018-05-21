Москва, 21 мая, 2018, 08:28 — ИА Регнум. За минувшие два месяца в Российской Федерации из-за укусов клещей к врачам обратились около 90 тысяч граждан страны. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

JerzyGorecki Клещ

«По состоянию на 18 мая 2018 г., согласно данным мониторинга, в медорганизации обратились более 89 тыс. пострадавших от укусов клещей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года пострадавших от насекомых на 5% меньше.

Больше всего пострадавших от укусов клещей, согласно данным статистики, в Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях, Алтайском крае и Санкт-Петербурге.

По последним данным, в стране зарегистрировано 15 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 138 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.

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