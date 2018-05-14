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Роспотребнадзор сообщает о росте пострадавших от укусов клещей

Общество

За два месяца в медучреждения обратились более 52 тысяч пострадавших от укусов клещей

Москва, 14 мая 2018, 05:56 — REGNUM  Роспотребнадзор предупреждает, что благоприятные климатические условия в России способствуют активизации насекомых, в том числе клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний. Соответствующее сообщение распространила 14 мая пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечается, с 15 марта Роспотребнадзор проводит еженедельный мониторинг ситуации с клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, во всех федеральных округах.

«По состоянию на 11 мая, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 52 тысяч пострадавших от укусов клещей. Таким образом, за неделю количество обратившихся выросло более чем в два раза», — говорится в сообщении.

Вместе с тем ведомство отмечает, что обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и средним показателем за пятилетний период.

По информации Роспотребнадзора, наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Алтайском крае.

По последним данным, в стране зарегистрировано пять случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 87 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. Случаев заболевания моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

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