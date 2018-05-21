Москва, 21 мая, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Недельные торги по Brent завершились 18 мая ростом на 2,12%, пятничные — снижением на 0,99%. Негативными факторами для нефтяного рынка являлись увеличение объёма добычи в США и частичное закрытие длинных позиций перед выходными. Цена на Brent снизилась до $78,30, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно еженедельным данным Baker Hughes, за минувшую неделю число активных буровых установок в США увеличилось на одну единицу, до 1046 штук. Количество нефтяных установок не изменилось. Число газовых установок выросло на одну — до 200 штук.

Сегодня, 21 мая, нефтяной рынок открылся ростом. Утром баррель Brent стоит $79,04 (+0,53%). Трейдеры и инвесторы покупают фьючерсы на нефть в ожидании сокращения экспорта нефти из Ирана после введения против страны американских санкций. Они рассчитывают увидеть повышение цены выше 80 долларов. Если на торгах в Европе покупатели не смогут закрепиться выше $79,50, тогда стоит ожидать нисходящей волны до отметки $78.

Напомним, 18 мая, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,99%, до $78,51 за баррель, WTI — на 0,27%, до $71,37 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $73,85 за баррель.

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