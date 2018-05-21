Вашингтон, 21 мая, 2018, 03:13 — ИА Регнум. Насыщенная внешнеполитическая жизнь в последние недели отвлекала Дональда Трампа от событий внутри страны, в то время как СМИ, не встречая сопротивления, увлеченно полоскали связанные с первым лицом слухи и сплетни. Как провел президент очередной раунд информационной войны внутри собственной страны, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Для начала противодействие встретило предложение Трампа утвердить главврача Белого дома Ронни Джексона на пост министра по делам ветеранов. Информационная атака на кандидата вынесла на свет такое количество обвинений и в таких грехах, что оставшийся без поддержки Джексон — а отмашка на ответную инфоркампанию дана так и не была — снял свою кандидатуру сам. До сих пор непрерывная череда побед Трампа в деле утверждения членов правительство в сенате оборвалась.

Затем выступил бывший врач Трампа с серией откровений одно другого «ценнее», однако очевидная слабость его обвинений умножилась на отсутствие малейшей реакции со стороны Белого дома. Защиты не последовало никакой, хотя пресса бушевала с неделю, а излияния врача в итоге вошли в народное сознание как правда.

В довесок оброс новыми подробностями скандал вокруг порноактрисы, с которой Трамп, как она говорит, состоял в связи, по поводу чего перед выборами заплатил ей за молчание 130 000. Масла в огонь случайно подлил Рудольф Джулиани, сгоряча обронивший, что деньги для актрисы были взяты не из предвыборного бюджета, и более того, президент возместил эту сумму тому лицу, которое передало их актрисе. Поскольку это вошло в противоречие с тем, что ранее говорил Трамп, и на эти слова радостно накинулись.

Последней каплей стало нашумевшее утверждение нового директора ЦРУ Джины Хаспел, потребовавшее приложения сил и завершившееся успехом; но реальная попытка улучшить репутацию была сделана Трампом в сфере медицины — а точнее, в намерении снизить цены на лекарства. Правда, способ, которым он решил это сделать, снова вызвал лавину обвинений в аморальности.

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