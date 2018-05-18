Слабый тыл — залог поражения: Трамп проигрывает внутренние войны

Иван Кузнецов, , 20:13 — REGNUM

На протяжении последних нескольких недель внимание администрации американского президента и его самого было неотрывно приковано к внешней политике. Вашингтонская верхушка настолько увлеклась подготовкой встречи лидеров США и КНДР, возобновлением санкционного удушения Ирана и выстраиванием сложных отношений с европейскими «союзниками», что забывала порой даже об общепринятых рамках дипломатического протокола и мешающих условностях собственно американского законодательства.

Так, нынешний госсекретарь Майк Помпео впервые отправился в Северную Корею на встречу с Ким Чен Ыном, ещё будучи ждущим утверждения кандидатом и при этом уже сложив с себя обязанности главы ЦРУ. Таким образом, не обладающее никаким официальным статусом частное лицо вело переговоры от лица президента США… Защищать администрацию от нападок по этому поводу, как и от всех других информационных невзгод, приходилось пресс-секретарю Белого дома Саре Сандерс. В условиях поглощенности президента и приближённых внешними делами ответы Сандерс звучали сухо и неискренне, возникали даже подозрения в ее неосведомлённости по многим проблемам или, что ещё хуже, в полном отсутствии официальной позиции администрации по тому или иному вопросу…

Как бы то ни было, из омута внешней политики Белый дом вынырнул только на этой неделе, да и то не вполне. Всего за пару дней дважды наступив на самостоятельно разложенные грабли, открыв посольство в Иерусалиме в разгар кровавых беспорядков и начав масштабные военные учения у берегов Северной Кореи в преддверии «исторической» встречи двух лидеров, вашингтонские руководители наконец обратили внимание на своё стремительно ухудшающееся положение в американской медиарельности.

За время увлечённой игры в мировые шахматы против играющего в мировые сянци Пекина Вашингтон вчистую проиграл несколько информационных битв на домашнем поле.

Утверждение министра по делам ветеранов

Практически одновременно с выдвижением на роль госсекретаря Майка Помпео на пост министра по делам ветеранов американский президент предложил назначить главного врача Белого дома военного медика Ронни Джексона. После утверждения сенатом Джексон должен был занять место Дэвида Шулкина, отправленного в отставку в связи со скандалом о растрате бюджетных средств.

Как и все кандидаты Трампа на министерские посты, президентский доктор тут же подвергся массированной атаке со стороны СМИ. На свет были подняты все самые неприглядные стороны жизни военного врача, причем подлинность этого «грязного белья» не вызывала сомнения лишь у тех, кто всегда полностью доверяет «анонимным источникам». Поначалу обвинения в том, что Джексон якобы многие годы поставлял сотрудникам Белого дома некие запрещённые вещества, не вызывали ничего, кроме улыбки. Ведь развитие этого сюжета было заведомо невыгодно породившим его «либеральным» СМИ, так как могло бросить тень на чуть ли не канонизированного американскими демократами Барака Обаму, у которого Джексон работал в той же должности с 2013 года. К тому же было известно, что Дональд Трамп ещё не «проиграл» сенату ни одну номинацию на министерские посты и что все его кандидаты всегда бывают одобрены, пусть и после значительного ожидания и мучительных предварительных слушаний.

И все же что-то пошло не так. Руководство было занято внешними делами, команду отдать было некому… ответной информационной кампании в защиту Джексона не случилось, не было и активной агитации за него среди сенаторов. Обвинения в различных злодеяниях и проступках лились рекой, единственным и совсем не убедительным ответом на них становились стандартные «администрация полностью отрицает» от Сары Сандерс. Так и не получив поддержку выдвинувшей его администрации, Джексон не стал дожидаться, пока от его репутации останется мокрое место, которое сенатская комиссия на потеху толпе будет размазывать по всему Капитолийскому холму, и взял дело в свои руки. Конкретнее, он снял свою кандидатуру с рассмотрения на пост министра и вернулся к исполнению прежних обязанностей.

Трамп потерпел поражение, непрерывная серия его побед на фронте утверждения в сенате членов правительства закончилась. Что касается обвинений в адрес Джексона, то, вот ведь какая странность, стоило военному врачу перестать претендовать на властный пост, всем сразу перестало быть интересно его поведение в прошлом, хотя ещё несколько дней назад оно казалось абсолютно неприемлемым для президентского доктора…

«Изнасилование» личного врача Трампа

Покончив с нынешним доктором президента и на время отложив изготовленное против него информационное оружие, оппозиционная пресса извлекла на свет ещё один скандальный сюжет, связанный с тем, кто занимался здоровьем Дональда Трампа тогда, когда он был ещё только простым миллиардером.

Бывший врач Трампа Гарольд Борнштейн дал одному из антипрезидентских СМИ достаточно большое интервью, в ходе которого прозвучало три «сенсационных» заявления. Во-первых, медик рассказал, что в феврале 2017 года в его офис в сопровождении юриста пришёл охранник президента и изъял все документы, касающиеся здоровья первого лица. Сам Борнштейн чувствует себя по этому поводу «изнасилованным». Во-вторых, письмо об экстраординарном и безупречном здоровье кандидата в президенты Дональда Трампа, которое Борнштейн написал в 2015 году, по словам врача, диктовал по телефону сам Трамп. В-третьих, в ходе интервью было упомянуто, а СМИ позже с особым смаком повторили на все лады, что американский лидер в пору наблюдения у Борнштейна пользовался препаратом против облысения…

Все эти «бесценные» данные не могли бы нанести существенного ущерба Белому дому, если бы команда президента могла бы защищаться хотя бы вполсилы. Изъятие документов легко списать на соображения безопасности первого лица. Рассказ о «продиктованном» письме легко обратить против самого врача, зачем-то подписавшегося под чужими словами… А уж лекарство от облысения кануло бы в Лету вместе с другими откровениями неожиданно возжелавшего славы врача…

Но, как и в случае с Ронни Джексоном, защищаться Белый дом как будто и не думал. Немногословные отрицающие все комментарии пресс-секретаря лишь разжигали интерес СМИ. В прессе почти неделю бушевала настоящая буря, а все слова Борнштейна оказались запечатлены в массовом сознании как чистая правда…

Грязные деньги для Сторми Дэниелс

Как будто описанных выше неприятностей было мало, все новые и новые обороты принимает скандальная история о предполагаемой порочной связи Трампа и порноактрисы Сторми Дэниелс. Причем масла в огонь зачастую подливают сам президент или его сотрудники.

По словам Дэниелс, несколько лет назад у неё с нынешним «лидером свободного мира» был кратковременный роман, в память о котором ей незадолго до выборов Трампа достались 130 тысяч долларов, заплаченные ей за молчание. В эпоху низвержения сильных мира сего откровениями женщин из их прошлого сама ситуация с предполагаемой покупкой молчания преподносится прессой как нечто неординарное и однозначно скрывающее страшный грех. Пока одни журналисты делали акцент на моральной стороне вопроса, другие попытались проследить за деньгами. Внимание сначала журналистов, а потом и специалистов из команды специального следователя Мюллера привлёк один из приближённых юристов Трампа — Майкл Коэн.

Именно Коэн заключал с Дэниелс соглашение о неразглашении (которое она теперь, по всей видимости, нарушает и наличие которого не обязательно означает реальность описываемых Дэниелс отношений), он и передавал ей деньги. Вслед за журналистами предположив, что средства могли быть взяты из бюджета предвыборного штаба Трампа, следователи сначала пришли с обыском в офис Коэна, а потом и вовсе открыли в отношении него отдельное расследование. На смену выбитому из команды юристов Коэну пришёл куда более знаменитый, но и куда более публичный юрист, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани.

В одном из первых интервью, посвящённых его новому статусу, Джулиани не на шутку разошёлся и резко заявил нападавшему на него журналисту, что деньги для Дэниелс не могли и не были взяты из бюджета предвыборной кампании, и что, более того, «президент возместил Коэну эти деньги». Если бы не это заявление, акулы оппозиционной прессы, быть может, удовлетворились бы одним Коэном… но тут запахло кровью самого первого лица…

Ведь Трамп уже давно заявил, что не знал ни про какой платёж, и дал понять, что соглашение о неразглашении если и было, то было самым обычным, какие принято заключать по любым вопросам «в мире богатых людей», и что его юристы делают это постоянно без какого-либо его участия. Теперь же слова Джулиани как будто противоречили словам президента, а значит, Трампа стало возможно вволю поназывать лжецом, ведь называть лжецом Джулиани далеко не так приятно…

Неаккуратная фраза пожилого юриста вызвала настоящую бурю в прессе и на телевидении. На несколько дней эта тема затмила собой любые политические новости, а возможно, и некоторые спортивные события. Администрация снова пыталась что-то косноязычно кому-то доказать, но подвергалась ещё большему осмеянию. В отсутствие ясной версии Белого дома журналисты обратились к домыслам и домысливали каждый на свой лад…

А ведь Джулиани говорил, как выяснилось позже, всего лишь о том, что между Коэном и Трампом, как это часто бывает у американских богатых, была договоренность о регулярном возмещении убытков юриста, которые тот несёт в связи с исполнением своих обязанностей. И о конкретной причине убытков клиент в таком случае действительно может не знать, если «поверенный в делах» считает такое знание потенциально опасным для своего подопечного…

Ответ Белого дома

Итак, отвлекшись, наконец, от заокеанских дел, Белый дом обратил внимание на положение внутри страны. И хотя многие формальные экономические показатели демонстрируют рост, постоянные поражения президентской администрации на информационном фронте грозят свести на нет и эффект экономических преобразований, и результат громких «побед» США во внешней политике… Для улучшения ситуации требовались явные и смелые шаги…

Наиболее срочного внимания требовала ситуация с утверждением Джины Хаспел на пост директора ЦРУ. В сенате она встретила жесткое сопротивление в лице Джона Маккейна, влиятельного старожила Республиканской партии. Маккейн присоединился к многочисленным демократам, которые противились назначению Хаспел по политическим мотивам, в той или иной степени скрываемым за беспокойством по поводу того, приходилось ли кандидату от президента самой применять пытки и считает ли она их применение эффективным и приемлемым…

Сломить сопротивление сопартийца Маккейна для команды президента оказалось труднее… чем обзавестись поддержкой четырёх сенаторов-демократов, которым в этом году предстоит переизбираться от штатов, в которых на президентских выборах победил Трамп. В результате закулисных переговоров, содержание которых вряд ли удастся достоверно узнать в ближайшее время, члены комитета по разведке Сената от Демократической партии, всего пару дней назад допрашивавшие Хаспел на слушании с особым пристрастием, теперь заявили о поддержке ее кандидатуры, чем сделали утверждение общим голосованием фактически свершившимся делом. Оно, впрочем, не заставило себя ждать — сенат уже проголосовал за Хаспел, и от статуса первой женщины — директора ЦРУ ее теперь отделяет лишь формальная процедура принесения присяги.

Другим шагом Белого дома, направленным не только на достижение номинальных целей, но и на поддержание медленно соскальзывающей вниз репутации, стало обнародование плана Трампа по снижению цен на лекарственные средства. Эта программа была подана в Белом доме с большой помпой, ещё не будучи разработана достаточно подробно, что указывает на некоторую поспешность… в президентский план входят и прямые инвестиции, и внесение изменений в регулирующие фармацевтическую промышленность нормативные акты и многое, многое другое…

Но самое главное то, как Дональд Трамп собирается понизить цены на лекарства и не получить в качестве врагов всех, кто кормится с этой индустрии, как он умудрился анонсировать свою программу снижения цен и вызвать рост цен акций фармацевтических фирм…

Дело в том, что ключевым моментом в программе Трампа является то, что недополученную в Штатах прибыль фармацевтические фирмы смогут компенсировать за счёт… граждан других государств. По словам президента США, в данный момент многие страны жестко ограничивают максимальную цену на импортируемые лекарства, а в случае превышения этой планки просто не дают доступа на рынок. «Лидер свободного мира» собирается задействовать своё влияние, чтобы сломить подобные барьеры, а купающиеся в деньгах фармакорпораты должны будут в ответ снизить цены для американцев…

Оппозиционные американские СМИ уже клянут план Трампа за его аморальность, ведь он подразумевает улучшение условий для американцев за счёт всего остального мира… В то же время такой подход полностью соответствует принципу Трампа «Америка прежде всего», а также, в случае успеха, позволит ему одновременно укрепить поддержку среди широких масс и заполучить расположение ещё одного мощного сегмента бизнес-мира «страны свободных».

Трамп раз за разом находит способы приглушить голоса враждебной прессы и донести своё послание, но его помощникам это почти никогда не удаётся. Вскоре президенту вновь придётся обратить внимание на внешние проблемы, а значит, информационный тыл снова окажется неприкрыт…

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