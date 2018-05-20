Вашингтон, 20 мая, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Дикая пума напала на двух велосипедистов в американском штате Вашингтон. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Пума

ЧП произошло в субботу, 19 мая, неподалеку от Сиэтла. По последним данным, в результате инцидента один человек погиб, еще один получил различные травмы.

«Дикая пума напала на граждан, когда они катались на горных велосипедах в лесу», — передает вещатель.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП, застрелили агрессивное животное.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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