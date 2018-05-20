Пасадена, США, 20 мая, 2018, 03:17 — ИА Регнум. Более 20 человек пострадало в результате взрыва и пожара на химическом заводе в американском штате Техас, передаёт Associated Press.

(сс) Stephen Radford В огне

Как уточняется, ЧП произошло на предприятии Kuraray America, расположенном в городе Пасадена неподалёку от Хьюстона.

В микроблоге предприятия в Twitter сообщается, что причиной инцидента, по предварительным данным, стала утечка этилена.

«В предохранительном клапане давления произошла утечка этилена, что спровоцировало возгорание в одной из наших установок», — заявляют в компании.

Сообщается, что руководство предприятия сотрудничает с властями в расследовании обстоятельств произошедшего.

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