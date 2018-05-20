При взрыве на химическом заводе в Техасе пострадало более 20 человек
Пасадена, США, 20 мая, 2018, 03:17 — ИА Регнум. Более 20 человек пострадало в результате взрыва и пожара на химическом заводе в американском штате Техас, передаёт Associated Press.
Как уточняется, ЧП произошло на предприятии Kuraray America, расположенном в городе Пасадена неподалёку от Хьюстона.
В микроблоге предприятия в Twitter сообщается, что причиной инцидента, по предварительным данным, стала утечка этилена.
«В предохранительном клапане давления произошла утечка этилена, что спровоцировало возгорание в одной из наших установок», — заявляют в компании.
Сообщается, что руководство предприятия сотрудничает с властями в расследовании обстоятельств произошедшего.
Читайте также: Разлив расплавленной стали на заводе в Китае: полтора десятка раненых