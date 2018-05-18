Разлив расплавленной стали на заводе в Китае: полтора десятка раненых

Чжэнчжоу, Китай, , 06:44 — REGNUM Пятнадцать рабочих получили ранения расплавленной сталью в результате несчастного случая ан сталелитейном заводе в провинции Хэнань в центральной части Китая, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Инцидент с разливом расплавленной стали произошел на предприятии Nanyang Hanye Special Steel Co. в 8:50 по местному времени 17 мая. Все раненые были немедленно госпитализированы, им в экстренном порядке оказывается медицинская помощь. Восемь пострадавших прибыли в больницу с тяжёлыми травмами. Причины случившегося в настоящее время расследуются.

Напомним, что в феврале 2018 года по меньшей мере 8 человек погибли из-за утечки газа на сталелитейном заводе в провинции Гуандун на юге Китая. Еще десять человек пострадали.

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