Москва, 19 мая, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Близ станции «Силикатная» Курского направления Московской железной дороги (МЖД) под колесами пригородного поезда погиб мужчина. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Перед смертью

«В районе платформы «Силикатная» Курского направления МЖД электропоезд Москва-Серпухов смертельно травмировал мужчину», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по установлению личности погибшего и обстоятельств происшествия.

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