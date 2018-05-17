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Электричка в Москве насмерть сбила 13-летнего подростка

Происшествия

Машинист не смог предотвратить наезд на ребенка, перебегавшего железнодорожные пути в неположенном месте

Москва, 17 мая 2018, 08:10 — REGNUM  Скоростная электричка «Спутник» насмерть сбила 13-летнего подростка, перебегающего железнодорожные пути в неположенном месте, сообщила пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел вечером 16 мая в районе станции «Сортировочная» Казанского направления Московской железной дороги. Следователи отметили, что из-за малого расстояния машинист не смог предотвратить наезд на подростка.

В настоящее время организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования ребенка.

Ранее электропоезд сбил двух подростков на железнодорожной станции «Домодедово».

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье электричка сбила двоих подростков

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