Берлин, 19 мая, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин, который встретился в своей резиденции в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель, дал понять последней, «кто хозяин на мировой политической арене». Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

ИА REGNUM Ангела Меркель и Владимир Путин

Автор статьи считает, что канцлер Германии не желала поднимать слишком много «шумихи», привлекая внимания к своему официальному визиту в Сочи. По мнению журналиста, все произошло совершенно иначе.

«Он (президент РФ) показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене», — считает сотрудник СМИ.

Автор статьи напомнил, что 17 мая Путин «отпраздновал победу над террористами» с главой Сирии Башаром Асадом, на которого канцлер Германии ранее возложила ответственность за «преступления» в Сирии.

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