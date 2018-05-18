Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 14:43 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Краснодарский край 18 мая. В аэропорту Сочи ее встретил губернатор края Вениамин Кондратьев, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Cочи с официальным визитом: на сегодня запланирована ее встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. В числе вопросов, которые планируется обсудить, — актуальная международная тематика, вопросы развития российско-германских отношений, совместная работа по нескольким крупным международным проектам, в том числе, как сообщало ИА REGNUM, и по «Северному потоку —2».

Последний раз Меркель была в России в начале мая прошлого года — также в Сочи.

Отметим, что канцлер Германии станет первым европейским лидером, с которым российский президент встретится после вступления в должность президента. На 24−25 мая запланирована встреча российского президента с главой Франции Эммануэлем Макроном.