Турция, 21 октября, 2008, 01:56 — ИА Регнум. В Стамбуле начался суд над членами тайного общества "Эргенекон", которые обвиняются в планировании государственного переворота и террористической деятельности. Фигурантами дела являются несколько десятков известных турецких журналистов, ученых и отставных военных самых различных взглядов - от националистов до коммунистов. А в обвинительном заключении говорится, что подпольная организация была, среди прочего, связана с российскими спецслужбами. Об этом пишет сегодня газета "Коммерсант".

Всего список обвиняемых состоит из 86 имен, правда, вчера перед судом предстала только первая группа - 46 человек, включая генсека Турецкой рабочей партии Догу Перинчека, бывшего ректора стамбульского университета Кемаля Яльчина Алемдароглу, отставного генерала Вели Кючюка и главного редактора газеты Cumhuriet Ильхана Сельчука. Обвинительное заключение, составленное прокурорами, занимает 2445 страницы - невиданный для турецкого правосудия объем. Еще одним прецедентом является решение суда ограничить допуск журналистов в зал суда - присутствовать на процессе смогут не больше 80 репортеров. На этот раз на скамье подсудимых оказалась армейская элита, которую обвиняют в попытке свергнуть прозападное исламистское правительство.

Дело тайной организации "Эргенекон" началось еще в июне 2007 года. Тогда в доме отставного армейского офицера в Стамбуле было найдено 28 ручных гранат. Эти боеприпасы, как заявило следствие, принадлежали до тех пор неизвестной группировке "Эргенекон" - тайному обществу, которое занималось внедрением своих людей во все сферы турецкого общества и пыталось руководить армией, СМИ, политическими партиями и академическими кругами. За год расследования обнаружилось, что именно организация "Эргенекон" совершила все самые громкие, но не раскрытые преступления в Турции за последнее десятилетие. К примеру, на нее была возложена ответственность за убийство армянского журналиста Гранта Динка в январе 2007 года. Кроме того, следствие объявило, что боевики "Эргенекона" планировали убийство нобелевского лауреата по литературе Орхана Памука . На первом этапе расследования были арестованы 49 человек. Затем в июле этого года прошла новая серия арестов. Был схвачен один из самых известных турецких отставных генералов Сенер Эруйгур, возглавляющий влиятельную общественную организацию "Общество мысли Ататюрка". После его ареста проправительственные СМИ опубликовали детали плана захвата власти, якобы найденные у генерала. Переворот должен был пройти в четыре этапа. Сначала наемники, близкие к Рабочей партии Курдистана, должны были совершить несколько заказных убийств, которые всколыхнули бы турецкое общество. Затем начавшиеся демонстрации вылились бы в столкновения полиции с народом. Далее глава торговой палаты Анкары Синан Айгюн (кандидат на пост премьера после переворота) объявил бы о том, что политика правительства привела Турцию к колоссальному экономическому кризису, а близкие к "Эргенекону" СМИ призвали бы армию к установлению порядка в стране. В итоге военные взяли бы власть в свои руки, как это они уже не раз делали прежде: в 1960, 1971, 1980 и 1997 годах. Впрочем, позже следствие объявило, что о подобных планах ему ничего не известно. Дневники генерала Эруйгура в огромном обвинительном заключении так и не появились.