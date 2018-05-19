В новом рекламном видео Samsung подшутила над iPhone

Сеул, , 09:21 — REGNUM Южнокорейская компания-производитель электроники Samsung в своём новом рекламном ролике едко пошутила над продукцией компании Apple в связи с намеренным снижением быстродействия старых iPhone. Видео опубликовано на хостинге Youtube.

В рекламе смартфона Galaxy S9 производства Samsung главная героиня (владелица iPhone) постоянно попадает в неудобные ситуации в связи с проблемами в работе гаджета. В итоге девушка решается «обновиться» до южнокорейского смартфона.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года минюст США инициировал расследование в отношении Apple — о возможном сокрытии данных об искусственном замедлении старых iPhone. В конце 2017 года американская компания признались, что умышленно занижает производительность ряда моделей смартфонов, чтобы продлить срок службы устройств.

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