Москва, 22 января, 2008, 21:10 — ИА Регнум. Следственный отдел по Йошкар-Оле Следственного Управления Следственного Комитета при республиканской прокуратуре не подтвердил корреспонденту ИА REGNUM факт возбуждения уголовного дела в отношении главы предвыборного штаба Михиала Касьянова в республике Рустама Абдуллина. Здесь подтвердили, что по факту подделки подписей в поддержку Касьянова в Йошкар-Оле возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов). Однако обвинение в рамках уголовного дела никому не предъявлено.

Генпрокуратура имеет претензии по подписям, полученным из города Рыбинска Ярославской области и из Республики Марий Эл. Если доказательства фальсификаций будут собраны, то, по некоторым данным, Михаилу Касьянову может грозить до 4 лет совсем не президентского срока.

Напомним, ЦИК России известит экс-премьера Михаила Касьянова о выявленных недостатках в подписных листах, собранных для его регистрации кандидатом в президенты РФ. Такое решение было принято 22 января на заседании Комиссии. Как сообщила член ЦИК Эльвира Ермакова, проверка 400 тыс. подписей выявила 62 тыс. 265 недостоверных и недействительных подписей, что составляет 15,57 % от проверенного числа. "Данное обстоятельство является основанием для проведения дополнительной проверки еще 200 тыс. подписей избирателей, которая началась сегодня", - сказала она.

44 тыс. были забракованы в связи с неправильными данными о сборщиках или отсутствием данных о них. Ермакова сообщила, что представители Касьянова представили в комиссию данные о 202 сборщиках, но это было сделано после завершения проверки.

Для регистрации кандидатом на пост президента РФ претендент (за исключением выдвиженцев парламентских партий) должен представить 2 млн. подписей избирателей в свою поддержку. Из этого количества ЦИК проверяет 400 тыс. подписей, при этом число недостоверных не должно превышать 5 %. В противном случае производится дополнительная проверка 200 тыс. подписей. Если и в этой выборке объем "брака" больше 5 %, ЦИК отказывает кандидату в регистрации. 19:53 22.01.08