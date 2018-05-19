Иерусалим, 19 мая, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Многие российские СМИ попытались представить протест палестинцев, в ходе которого погибло 59 демонстрантов в столкновениях с силами обороны Израиля, как «протест против американского признания Иерусалима израильской столицей». Соответствует ли такая точка зрения правде происходящего, рассказывает политолог, обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Иерусалим

Попытка прорыва государственной границы — это событие, которое следует пресекать самым жестким образом, с этим согласны все, кто ценит и уважает свое государство. Не является в данном случае исключением и Израиль, действия которого по защите своей границы вызвали такую бурю возмущения в российских и мировых СМИ. Но как иначе может отреагировать страна, когда вооруженные экстремисты, прикрывшись щитом из невооруженных демонстрантов, обстреливают и пытаются взорвать приграничные укрепления?

Попытка же связать это событие с решением американского президента Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля также далека от истины. Ежегодные выступления палестинцев против самого существования государства Израиль каждый раз сопровождаются теми или иными эксцессами. Упоминаний о переносе американского посольства в Иерусалим нет даже в заявлениях самих выступавших с протестами. Так зачем создавать видимость сенсации там, где ее нет?

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