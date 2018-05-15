События в Израиле и в Газе: ложь и смысл

Авигдор Эскин, , 21:35 — REGNUM

Торжественное открытие посольства США в Иерусалиме состоялось вчера в подчеркнуто религиозной атмосфере. Это событие было приурочено к семидесятой годовщине возрождения государства Израиль. Оно стало манифестацией широкого признания чуда претворения в жизнь на наших глазах библейских пророчеств и знаком угасания конфликта между Израилем и арабским окружением. Как только администрация Трампа дала понять, что вопрос Иерусалима снят с повестки дня, то не требовалось особо пытливого ума для осознания конца саги «палестинского государства».

Церемония американского новоселья в Иерусалиме длилась около часа и была отмечена особым религиозным традиционалистским духом. Где-то сегодня модно говорить о традиционализме применительно к традициям прошлого или позапрошлого веков, а здесь само существование независимого Израиля — прямой отклик традиции Авраама и всех пророков Библии. О чем говорили вчера представители иудейской и христианской традиции и высокопоставленные политики.

Слышу гул возмущения в стане потребителей российских и западных либеральных СМИ. Чинная церемония открытия, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, а как же массовые манифестации палестинцев? Почему мы не начали с того, что 59 палестицнев было «шахидизировано» вчера Армией Обороны Израиля?

Вот, читаем заголовок новостей НТВ: «Бойня в Газе: чем обернулось решение Трампа о переносе посольства США в Иерусалиме». Даже трудящиеся Кубани выразились возмущенно в своем органе информации «Новая Кубань»: «Кровавый понедельник: перенос посольства США в Иерусалим спровоцировал массовые беспорядки в секторе Газа». Вот какую оценку обнаруживаем мы в новостях официального международного новостного агентства RT: «Открытие посольства США в Иерусалиме вызвало возмущение многих палестинцев. Массовые акции протеста прошли в секторе Газа на границе с Израилем. Там военные открыли по недовольным огонь на поражение».

А сейчас убедимся, что все эти СМИ беззастенчиво обманывают вас. Для понимания степени безобразия этой медиакривды обратим внимание на то, как уважаемые журналисты забывают упомянуть тот факт, что уважаемые террористы пытались прорвать границу с целью захвата нескольких солдат в заложники и проникновения в близлежащие израильские населенные пункты. Забыли о выстрелах по нашим солдатам и о взрывчатке, которую подкладывали. Часть бесноватых была вооружена. Все они шли туда по приказу правящего в Газе движения ХАМАС (разрешенная в РФ террористическая организация, являющая филиалом запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)). Досточтимые СМИ не только не сочли важным упомянуть задекларированные террористами планы по захвату заложников, но и вовсе забывали (по большей части) упомянуть факт массовой попытки прорыва границы.

Кстати, о прорыве границы. Сколько мексиканцев было пристрелено американскими пограничниками за последние пять лет? Следуя чувству такта, мы не будем напоминать нашим читателям о том, как Москва защищала остров Даманский от китайцев и тем более не станем напоминать о действиях российской армии по охране собственных границ в некоторых близлежащих регионах в недалекие времена…

Однако вышеприведенные оговорки в форме ворчания о двойных стандартах нельзя назвать разоблачением возмутительного медийного кривдоплётства. Это обычное выборочное отношение к событиям. Когда израильтяне защищают собственную границу — это неоправданное зверское применение силы, массовое убийство. Когда же сами «шахидизируют» десятками тысяч угрожающих им в Ираке или в Сирии, вдали от собственных границ — это законная акция самозащиты. И добавляют ведь, что «по приглашению законного правительства».

Для осознания чудовищности хора лжи недостаточно убедиться в том, что активисты ХАМАСа подкладывали возле границы взрывчатку и открыто призывали к прорыву границы и к расправе над израильскими солдатами и гражданами. Куда весомее будет документ самого ХАМАСа, в котором объяснялся смысл вчерашней попытки прорыва границы: http://hamas.ps/en/post/1316/hamas-press-release-regarding-70th-anniversary-of-nakba.

Ознакомившись с позицией самих террористов, вы с удивлением спросите: неужель иссякли в рядах российских и либеральных западных журналистов владеющие английским? В документе нет ни слова о перемещении посольства. Прочитайте еще раз и убедитесь: ни слова. Более того, это никак не протест против контроля Израиля над территориями, которые он освободил (если хотите, оккупировал или захватил) в ходе Шестидневной войны 1967 года.

В приведенном заявлении в прессу ХАМАС называет днем «накбы» (катастрофой) само образование Израиля в 1948 году. Не «оккупацию» 1967 года, а сам факт существования Израиля в границах 1948 года оспаривается ХАМАСом. В знак ярости был объявлен очередной «день ярости», в центре которого был запланирован гигантский «марш возвращения» с участием миллиона арабов. Пришло 35 тысяч, но грозились миллионом. Напомним, что Израиль полностью ушел из Газы в 2005 году. С тех пор там правит филиал «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Оказывается, СМИ лгут. Вам говорили об акциях протеста в Газе против открытия американского посольства в Иерусалиме, а выяснилось, что 35 тысяч террористов и их разгоряченных приверженцев пошли прорывать границу в знак непримирения с самим существованием Израиля. День «накбы» из года в год проводится в День независимости Израиля. В этом году на этот день пришлось и открытие посольства.

Кстати, те же СМИ сообщали о растущем напряжении и об акциях протеста, которые были запланированы на сегодня. И где эти акции протеста?.. Видимо, СМИ забыли сообщить о них…

Иерусалим

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