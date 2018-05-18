Москва, 18 мая, 2018, 15:32 — ИА Регнум. В среднесрочной перспективе нефть, вероятно, будет оставаться дорогой, более того, рост вполне может продолжиться. Этому способствует сейчас ряд факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Во-первых, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Во-вторых, США вышли из «ядерной сделки» с Ираном и восстанавливают санкции против него. Однако пока непонятно на сколько сильно они окажут влияние на ограничение поставки иранской нефти, учитывая, что остальные участники договора продолжают придерживаться сделки.

В-третьих, сохранение договоренностей в рамках ОПЕК+, а также возможная разработка долгосрочных инструментов взаимодействия с целью поддержания баланса спроса и предложения все теми же странами ОПЕК+», — пояснил Капустянский.

По его мнению, новые требования международной морской организации по снижение максимального содержания серы в судовом топливе, которые вступят до 2020 года, также повысят мировой спрос на нефть на горизонте двух лет. Следить за влиянием этого фактора можно по фьючерсным контрактам с исполнением начиная с 2020 года. По мере приближения отчетной даты они будут расти.

Риском для нефтяного рынка является возможное начало мирового экономического спада. Предпосылки для этого формируются. Страны медленно продолжают идти в сторону ужесточения кредитно-денежной политики. При этом стоить отметить, что в большинстве случаев это происходит не из-за повышения процентной ставки, а вследствие экспорта ставок из США. «Десятилетки» уже превысили порог в 3% и тенденция продолжит набирать обороты.

«Технически нефть Brent остается в восходящем тренде. Ближайшая цель $81,50 за баррель, далее $87,80−90 за баррель. Однако, учитывая сильный тренд не исключено начало коррекции в краткосрочной перспективе», — считает эксперт.

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