Хабаровск, 18 мая, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Повышать пенсионный возраст, тем более на Дальнем Востоке, преждевременно и крайне опасно. Пожилым людям не выжить без пенсии в современных условиях ДФО, так прокомментировала предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко директор хабаровского кадрового агентства «Бизнес-персонал» Наталья Музыко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Горюющий старик. 1890

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«Есть несколько важных аргументов, которые позволяют говорить о том, что повышение пенсионного возраста в России, а особенно, я это подчеркиваю, на Дальнем Востоке, крайне опасно. Первое — это последствия 90-х годов прошлого века. Что мы наблюдали в 90-е годы? Очень много народа умерло. Очень мало рожали. Тех, кто сегодня уже пожилой человек, попросту некому содержать. Рост рождаемости у нас худо — бедно начался в 2000-х годах. Вот когда эти дети подрастут, когда они начнут зарабатывать и отчислять в ПФР, тогда можно будет, по крайней мере, начинать разговор о повышении пенсионного возраста. Но это — не раньше 2025 года. А сейчас — кому этих стариков содержать? Некому — нет работников, отчисляющих в ПФР на их содержание», — сказала Наталья Музыко.

Менеджер по работе с кадрами весьма скептически отнеслась и к «мечтам» правительства на тему трудоустройства людей, достигших пенсионного возраста.

«Вот, приходит сегодня главбух, ей 55 лет. Уже в ходе собеседования работодатель понимает, что она уже много не знает и не понимает. То есть на вот эту, высокооплачиваемую, работу она уже претендовать не может. А на что могут претендовать люди такого возраста? Преимущественно на так называемые «линейные» должности — продавцов, администраторов. Это низкооплачиваемые работы, в среднем в месяц такой работник будет получать по 15−20 тыс. рублей, не больше. А это уже преклонный возраст. И уже нужны лекарства, нужно больше отдыхать. К тому же у людей 50−55 лет, как правило, ещё живы родители. И это очень престарелые родители с очень маленькими опять же, как правило, пенсиями. И им тоже нужно помогать — деньгами. Ещё один момент: у нас на Дальнем Востоке чудовищно дорогая «коммуналка». За квартиру в 46 кв. метров в месяц, вкруг, выходит 10 тыс. рублей — в Хабаровске. И если у пожилого человека будет пенсия и какая-никакая зарплата, он ещё как-то справится. Если нет — такие люди будут просто умирать от голода и болезней, их будут таскать по судам за долги, что только ускорит конец», — убеждена эксперт.

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Однако, специалист по подбору кадров с многолетним стажем сомневается и в том, что после 2025 года, когда вырастут и пойдут работать дети, рожденные в 2000-е годы, повышение пенсионного возраста будет успешным и безопасным для жизни пожилых людей мероприятием.

«У нас в стране сама система налогообложения загоняет бизнес, особенно мелкий, в тень. С 1 рубля 47 копеек уходит на налоги, если брать упрощенную систему. Ну и какой смысл мелкому предпринимателю работать по-белому? И работник, учитывая сложнейшую ситуацию, учитывая, что у нас реальные доходы людей четыре года подряд падают, вынужден выбирать пусть и «серую», но регулярную зарплату, иначе-то не выжить. Ну и откуда возьмутся отчисления в ПФР на содержание стариков? Им неоткуда взяться. Я понимаю, почему правительство сегодня поднимает этот вопрос, о повышении пенсионного возраста — им не на что содержать армию пенсионеров: детей не нарожали, те работники, что работали раньше, уже состарились. Добавьте сюда колоссальный отток населения из ДФО. Это все к тому, что людей, способных пополнять казну ПФР, всё меньше и меньше, стариков всё больше и больше. Практически 90% пенсионеров у нас, в Хабаровском крае, работают. Преимущественно — на низкооплачиваемых работах. Лишить их пенсии — обречь на мучительную смерть. Пенсии у нас, в ДФО — не царские. У меня недавно была соискательница на собеседовании, она 25 лет проработала на Камчатке, а пенсия у нее 15 тыс. рублей. Как ей выжить? Никак — она ищет работу. И такую работу, которая позволит ей обойтись без пенсии, ей не найти», — рассказала Наталья Музыко.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский премьер Дмитрий Медведев заявил о необходимости повысить пенсионный возраст в РФ, а также о готовности претворить эту идею в жизнь. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала его, предложив повышать пенсионный возраст постепенно — на протяжении 10 лет. Федеральные власти объясняют свои намерения тем, что в России катастрофически сокращается экономически активное население — убыль с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек. Для того чтобы иметь возможность содержать всё растущую армию пенсионеров, нужно будет либо увеличивать пенсионные взносы, либо повышать трансферт ПФР из федерального бюджета. Между тем дефицит бюджета ПФР растёт уже сейчас. В 2018 году бюджет ПФР будет пересмотрен со 106,6 млрд рублей до 256,8 млрд. Прогнозируемые общие доходы упадут на 66,7 млрд рублей. Расходы же увеличатся на 83,5 млрд.

Между тем граждане России, обсуждая инициативу правительства и его жалобы на трудности с выплатой пенсий, всё чаще советуют поискать деньги в роскошных офисах отделений ПФР, в доходах чиновников Фонда, их недвижимости, престижных авто и прочем. Аппараты отделений ПФР зачастую неимоверно раздуты и ни в чем себе не отказывают.

Например, в 2016 году в Якутии, в разгар кризиса, ПФ Якутии не отказал себе в дорогой мебели, бытовой технике, дорогих кондиционерах, и прочих очень приятных вещах. Только на охрану себя любимых (видимо, от разъяренных пенсионеров?) с января по ноябрь ПФ Якутии потратил 3 млн рублей. Экс-министр финансов Якутии Эрнст Берёзкин высказал тогда возмущение по поводу непомерных аппетитов пенсионных чиновников:

«У нашего Пенсионного фонда затраты на содержание таковы, что это уже ни в какие ворота не лезет».

В качестве примера Березкин привел инцидент в Германии, когда пенсионный фонд страны согласовывал с пенсионерами строительство нового здания. Но пенсионеры отказали, заявив, что их устроит и старое помещение. Здание не было построено.

Пенсионный фонд России свои умопомрачительные траты с пенсионерами не согласовывал никогда.

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