Здесь вам не Аляска: повышение пенсионного возраста — ещё один налог

Владивосток, , 06:37 — REGNUM Повышение пенсионного возраста не что иное, как налог на граждан и всё это подтверждается простой арифметикой, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM преподаватель ДВФУ, финансовый консультант Максим Кривелевич предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко повысить пенсионный возраст постепенно.

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«Повышение пенсионного возраста — явление далеко не загадочное. Это просто налог на граждан. Если человек получает пенсию, к примеру, в размере 20 тыс. рублей в месяц, в год выходит 240 тыс., и если уходит на пенсию на 4−5 лет позже, то за это время он теряет 1 млн рублей с лишним. А с учётом того, что деньги можно положить в банк под проценты, то это все 1,5 млн рублей.

Вот и получается своеобразный единовременный налог. Попытка сделать вид, что это сложная проблема, что здесь какая-то неоднозначность — это просто желание замаскировать ситуацию. Ситуация имеет большевистскую прямоту. Повышение пенсионного возраста — это просто налог. Все остальное это выдумки и никому не нужные имитации», — считает эксперт.

Максим Кривелевич привёл красноречивый пример:

«Вот если бы мы жили на Аляске, то там всё наоборот: семья из 4 человек за эти 5 лет получит выплаты в 96 тыс. долларов от Перманентного фонда Аляски (APF). Но так как мы живем по другую сторону океана, то вместо того, чтоб подарить нам 100 тыс. долларов, государство у нас ещё и забирает. Вот и всё — никаких загадок, чистая арифметика».

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер Дмитрий Медведев заявил о готовности выйти с законодательной инициативой о повышении пенсионного возраста. Его поддержала Валентина Матвиенко, предложив повышать пенсионный возраст постепенно. Чиновники объясняют ситуацию: разрыв между работающими и пенсионерами будет расти из-за сокращения экономически активного населения. Убыль трудоспособного населения с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек. В итоге нагрузка на экономику будет расти, а хотя бы для поддержания текущего размера пенсий нужно будет либо повышать ставку пенсионных взносов, либо увеличивать трансферт ПФР из федерального бюджета. Между тем дефицит бюджета Пенсионного фонда растет уже сейчас: в 2018 году бюджет ПФР будет пересмотрен со 106,6 млрд руб., заложенных в действующем законе о бюджете ПФР, до 256,8 млрд руб., следует из подготовленных Минтрудом поправок к бюджету фонда. Прогнозируемые общие доходы снизятся на 66,7 млрд руб., а общие расходы увеличатся на 83,5 млрд руб.

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