Луганск, 18 мая, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Шесть раз украинские каратели обстреляли населенные пункты Луганской Народной Республики (ЛНР) за сутки 17 мая, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИА Красная Весна Воронка

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли пгт Калиново и Донецкий, а также села Лозовое, Логвиново и Желобок. Украинские силовики использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, оружие БМП, станковые противотанковые гранатометы (СПГ) и стрелковое оружие.

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Напомним, украинские военные ежедневно обстреливают Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) в нарушение Минских договоренностей и «пасхального» перемирия. В результате обстрелов 16 мая погибла мирная жительница.