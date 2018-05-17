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Обстрелом ВСУ в ДНР убита мирная жительница

Происшествия

Еще один житель был ранен

Донецк, 17 мая 2018, 10:29 — REGNUM  В результате обстрелов ВСУ Донецкой Народной Республики (ДНР) погибла 16 мая мирная жительница, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ за сутки обстреляли 31 раз ДНР. В результате мирная жительница Гольмовского 1983 года рождения была убита, еще один житель Зайцево 1957 года рождения был ранен. Также в Зайцево было повреждено одно здание, в Горловке — два дома и газопровод. Помимо этого, украинские военные обстреляли из «Града» район возле Донецкой фильтровальной станции.

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Напомним, украинские войска ежедневно обстреливают Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), несмотря на объявленное ранее перемирие.

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