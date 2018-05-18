Москва, 18 мая, 2018, 07:16 — ИА Регнум. В ходе американских торгов 17 мая цена на Brent повышалась до $80,47. достигнув максимальных отметок с конца ноября 2014 года. Главным фактором для нефтяного рынка остается Иран, на который будут наложены американские санкции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефть. Иран

Торги по нефти завершились в небольшом плюсе, поскольку перед закрытием наблюдалась фиксация прибыли. С технической точки зрения бычий импульс угасает. Спекулянты боятся покупать фьючерса на нефть с текущих уровней, так как видят, что дневные и недельные индикаторы перегружены.

Ралли цен было вызвано геополитикой. В ближайшие дни ожидается нисходящее коррекционное движение. Первым подтверждением начала коррекции станет падение цены ниже $78,95, вторым — ниже $77,60.

Напомним, 17 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,02%, до $79,30 за баррель, WTI — на 0,01%, до $71,57 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $73,85 за баррель.

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