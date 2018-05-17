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Цена за бочку нефти Brent преодолела психологически важные $80

Экономика

Повышение цены спровоцировала информация о резком снижении запасов нефти в США

Лондон, 17 мая 2018, 15:32 — REGNUM  Психологически важную отметку в $80 цена за баррель нефти преодолела днем 17 мая, об этом свидетельствуют данные торгов на фьючерсной бирже ICE в Лондоне.

По состоянию на 13:09 по московскому времени цена фьючерсных контрактов с поставкой в июле дошла до $80,12 за бочку. В свою очередь цена на легкую техасскую нефть марки WTI также повысилась и составила $72,06.

Указанному повышению способствовало продолжающееся снижение запасов нефти в США. Аналитики отмечают, что скачок был спровоцирован публикациями о сокращении коммерческих запасов на 0,3% процента вместо 0,18%.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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