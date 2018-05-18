Владивосток, 18 мая, 2018, 06:37 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста не что иное, как налог на граждан, и всё это подтверждается простой арифметикой, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM преподаватель ДВФУ, финансовый консультант Максим Кривелевич предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко повысить пенсионный возраст постепенно.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Читайте также: Валентина Матвиенко предложила постепенное повышение пенсионного возраста

«Повышение пенсионного возраста — явление далеко не загадочное. Это просто налог на граждан. Если человек получает пенсию, к примеру, в размере 20 тыс. рублей в месяц, в год выходит 240 тыс., и если уходит на пенсию на 4−5 лет позже, то за это время он теряет 1 млн рублей с лишним. А с учётом того, что деньги можно положить в банк под проценты, то это все 1,5 млн рублей.

Вот и получается своеобразный единовременный налог. Попытка сделать вид, что это сложная проблема, что здесь какая-то неоднозначность, — это просто желание замаскировать ситуацию. Ситуация имеет большевистскую прямоту. Повышение пенсионного возраста — это просто налог. Все остальное это выдумки и никому не нужные имитации», — считает эксперт.

Максим Кривелевич привёл красноречивый пример:

«Вот если бы мы жили на Аляске, то там всё наоборот: семья из четырех человек за эти пять лет получит выплаты в 96 тыс. долларов от Перманентного фонда Аляски (APF). Но так как мы живем по другую сторону океана, то вместо того, чтоб подарить нам 100 тыс. долларов, государство у нас ещё и забирает. Вот и всё — никаких загадок, чистая арифметика».

Читайте также: Повышение пенсионного возраста в России: старикам тут не место

Как сообщало ИА REGNUM, премьер Дмитрий Медведев заявил о готовности выйти с законодательной инициативой о повышении пенсионного возраста. Его поддержала Валентина Матвиенко, предложив повышать пенсионный возраст постепенно. Чиновники объясняют ситуацию: разрыв между работающими и пенсионерами будет расти из-за сокращения экономически активного населения. Убыль трудоспособного населения с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек. В итоге нагрузка на экономику будет расти, а хотя бы для поддержания текущего размера пенсий нужно будет либо повышать ставку пенсионных взносов, либо увеличивать трансферт ПФР из федерального бюджета. Между тем дефицит бюджета Пенсионного фонда растет уже сейчас: в 2018 году бюджет ПФР будет пересмотрен со 106,6 млрд руб., заложенных в действующем законе о бюджете ПФР, до 256,8 млрд руб., следует из подготовленных Минтрудом поправок к бюджету фонда. Прогнозируемые общие доходы снизятся на 66,7 млрд руб., а общие расходы увеличатся на 83,5 млрд руб.

Читайте также: Повышение пенсионного возраста: что думаете вы?