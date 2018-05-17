Павлодар, Казахстан, 17 мая, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Во всех школах Павлодарской области ввели в обязательном порядке игру в шахматы, и на зарплату учителям для этой цели выделили 126 млн тенге (23,83 млн рублей), сообщает 17 мая «КазТАГ» со ссылкой на акима Павлодарской области Булата Бакауова.

Шахматы

По его словам, шахматы развивают логику школьников и способствуют повышению успеваемости по математике. Бакауов отметил, что родители положительно отнеслись к шахматам и сами начали играть.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в журнале PLOS One было опубликовано исследование австралийских ученых, которые выяснили, что люди, профессионально играющие в шахматы, в среднем живут на 7,7 лет больше остальных людей.

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