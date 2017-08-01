Шахматы в школу — «странная идея, когда нужно много исправлять»

Челябинск, , 17:28 — REGNUM Идея обучать игре в шахматы в российских школах никак не повлияет на общий образовательный процесс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили челябинские педагоги.

Информация о возможном внедрении изучения игре в шахматы была воспринята спокойно. По крайней мере очередное нововведение не ухудшит положение образовательной системы в целом. Однако и большой пользы от инициативы челябинские учителя не видят.

«Думаю, что это не самая плохая идея, у которой не будет последствий. Причина проста: желающих играть в шахматы немного, большинство школьников имеют совсем посторонние интересы, отличные от интеллектуального развития», — прокомментировал инициативу, обсуждаемую в Министерстве образования и науки, челябинский педагог, кандидат физико-математических наук Борис Марков.

Спокойному восприятию информации об обучении шахматам в школах послужило то, что оно предлагается факультативно. «Если начать прикладывать усилия к внедрению, то это вызовет ненужное раздражение», — отметил Марков. При этом эксперт подчеркнул тяжелое положение в образовании, вследствие проводимых многолетних реформ, «бесконечно» реализуемых в средних учебных заведениях и вузах России.

«В целом идея вызывает недоумение: в школе надо многое исправлять — отделить школу от ЕГЭ, вернуть нормальные экзамены, радикально пересмотреть программы — поубирать оттуда бессмысленные предметы типа «Окружающего мира», не допускать перегибов с «духовно-нравственным воспитанием», вернуть большей частью старые программы. И тут — шахматы, которые, прямо скажем, вещь хорошая, но к среднему образованию никакого отношения никогда не имевшая. Странная идея…», — отметил преподаватель.

Напомним, в Минобрнауки РФ состоялась встреча министра образования и науки РФ Ольги Васильевой с президентом Международной Шахматной Федерации (ФИДЕ) Кирсаном Илюмжиновым. Министром было заявлено, что изучение шахмат в школе должно стать обязательным, но внеурочно, на факультативах, и с необходимой методической поддержкой для педагогов.

Илюмжинов в свою очередь сообщил об опыте внедрения образовательных программ по шахматам в школах в разных странах мира. Президент ФИДЕ отметил улучшение результатов в соревнованиях представителей тех стран, которые уделяют особое внимание изучению шахмат в школах. Такими странами в последние годы являются Вьетнам, Китай, Латвия и другие.