Вашингтон, 17 мая, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Если Германия хочет договариваться с США по новому торговому соглашению, ей следует отказаться от поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2», с таким предложением к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель обратился президент США Дональд Трамп. Об этом пишет 17 мая The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

По сведениям издания, по данному вопросу Трамп разговаривал с Меркель месяц назад. Следует отметить, что без нового торгового соглашения между США и ЕС страны Евросоюза с 1 июня столкнутся с заградительными американскими пошлинами на ввоз стали и алюминия.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая коммерческий директор компании Nord Stream 2 AG Рейнхард Онтид в ходе своего выступления на газовой конференции Flame заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в эксплуатацию до начала 2020 года.

По его словам, компания Nord Stream 2 AG рассчитывает получить оставшиеся разрешения на прокладку трубы в ближайшие месяцы.

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