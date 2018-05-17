Новосибирск, 17 мая, 2018, 11:58 — ИА Регнум. В Новосибирске власти назвали компанию, которая займётся озеленением парка культуры и отдыха на Михайловской набережной — от парка «Городское начало» до гостиницы River Park. Победителем электронного аукциона стало ООО «Биоплант», предложившее по муниципальному контракту почти 5,9 млн рублей (5 881 624,40 рублей, понижение составило 8%). Начальная (максимальная) цена контракта — 6 393 070 рублей. Всего в аукционе участвовали три компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная в Новосибирске

По техзаданию подрядчик должен высадить деревья, цветы и кустарники в средней и нижней пешеходных зонах набережной, и оформить несколько зон парка: «комната запахов, ароматов, пряный сад», «тактильная комната» и др. Закончить работы «Биоплант» должен до 15 октября 2018 года с даты заключения сделки.

Это благоустройство Михайловской набережной считается уже второй очередью первого этапа её реконструкции. Первая очередь была завершена осенью 2017 года. На её реализацию Новосибирск получил 140 млн рублей из федерального бюджета — она попала в перечень объектов, подлежащих реконструкции в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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На эти средства на площади более 20 тыс. кв. м. должна была быть благоустроена пешеходная зона (около 1,3 км — от парка до станции метро «Речной вокзал»): уложено 15 тыс. кв. м. тротуарной плитки, выделена велодорожка, сделано освещение, новые лестницы, восстановлены газоны, высажены деревья. И по отчётам новосибирских властей все работы были проделаны, новосибирские чиновники не раз презентовали обновлённую набережную, в том числе в Минстрое, в Министерстве ЖКХ и Государственной думе России.

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Но как считает член регионального штаба ОНФ, президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев, «те средства, которые были потрачены из бюджета на первый этап реконструкции этого объекта, можно было бы истратить более эффективно». 13 мая 2018 года представители Общероссийского народного фронта в Новосибирской области проверили качество выполненных работ.

«Мы решили проверить, как пережила реконструированная набережная осенне-зимний и весенний периоды, насколько качественно были выполнены в прошлом году работы, — прокомментировал член регионального штаба ОНФ, президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев. —Те средства, которые были потрачены из бюджета на первый этап реконструкции этого объекта, можно было бы истратить более эффективно. По крайней мере, контроль за выполняемыми подрядчиком работами должен был быть в прошлом году более жёстким».

На сайте регионального отделения ОНФ отмечается:

«Активисты Народного фронта обнаружили явные отступления от проекта — очень опасная узкая велодорожка, по которой одновременно несутся велосипедисты, бегут люди и дети на роликах. По мнению общественников, набережная — пример нарушений принципов безбарьерности среды и доступности для лиц с ограниченными возможностями. Итогом же зимы стали вспучившаяся местами плитка, лопнувший бордюрный камень».

Под постом на странице в Facebook координатора Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Новосибирской области Сергея Аверьяскина, где, в частности, говорится: «В целом основная суть проекта — освоить федеральные деньги. О качестве и комфорте речи не идет. Увы. К этому мнению пришли все эксперты. Каждый эксперт в ближайшее время предоставит своё заключение, которые будут объединены в итоговый документ и переданы в КСП РФ и главе региона», начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова написала: «Ждём! Комментарии с областных проверок! Потом сравним!»

При этом на второй этап реконструкции Михайловской набережной новосибирские власти «заложили» ещё около 140 млн рублей. Всего же на её благоустройство, по словам властей, требуется не менее 300 млн рублей.