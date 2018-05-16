Москва, 16 мая, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил ударный труд депутатов Госдумы по работе над законодательным портфелем, оставшимся «в наследство» от предыдущих созывов.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что Госдума рассмотрела большую часть законопроектов, переданных ей от предыдущих созывов — остается 12% от общего объема, который перешел в 2016 г. (было 2020 законопроектов). Часть этих законопроектов принималась, часть была отклонена, некоторые инициативы были отозваны авторами.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин на своей странице в социальной сети прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Несмотря на вашу нелюбовь, депутаты ударно потрудились: 88% законодательного «наследства» от предыдущих созывов рассмотрено, часть актов принята, часть отклонена. По сути, речь идёт о расчистке «авгиевых конюшен». Что, кстати, стало возможным, напомню, после изменения регламента работы депутатов в сторону повышения дисциплины».

«Депутаты (некоторые, справедливости ради, надо сказать) поныли, но нововведения приняли и уже даже адаптировались. Соответственно повысился и КПД. С чем руководство Государственной думы и нас всех, собственно, можно и поздравить», — отметил политолог.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал депутатов Госдумы завершить «разгребание завалов» законодательных инициатив, накопившихся за предыдущие созывы.

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