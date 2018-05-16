Эксперт: депутаты ударно потрудились
Москва, 16 мая, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил ударный труд депутатов Госдумы по работе над законодательным портфелем, оставшимся «в наследство» от предыдущих созывов.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что Госдума рассмотрела большую часть законопроектов, переданных ей от предыдущих созывов — остается 12% от общего объема, который перешел в 2016 г. (было 2020 законопроектов). Часть этих законопроектов принималась, часть была отклонена, некоторые инициативы были отозваны авторами.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин на своей странице в социальной сети прокомментировал ситуацию следующим образом:
«Несмотря на вашу нелюбовь, депутаты ударно потрудились: 88% законодательного «наследства» от предыдущих созывов рассмотрено, часть актов принята, часть отклонена. По сути, речь идёт о расчистке «авгиевых конюшен». Что, кстати, стало возможным, напомню, после изменения регламента работы депутатов в сторону повышения дисциплины».
«Депутаты (некоторые, справедливости ради, надо сказать) поныли, но нововведения приняли и уже даже адаптировались. Соответственно повысился и КПД. С чем руководство Государственной думы и нас всех, собственно, можно и поздравить», — отметил политолог.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал депутатов Госдумы завершить «разгребание завалов» законодательных инициатив, накопившихся за предыдущие созывы.
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