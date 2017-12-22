Володин отчитался о работе Госдумы в 2017 году

Москва, , 13:48 — REGNUM Депутаты Госдумы в 2017 году приняли все запланированные законы из поручения президента РФ Владимира Путина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закрывая осеннюю сессию нижней палаты парламента за 2017 год.

По его словам, выполнение майских указов президента остается одним из основных приоритетов в работе депутатов и показателем ее эффективности.

«План реализации законодательного послания включал 97 законов, из них в 2017 году мы должны были принять 74, в 2018 году — 23. В этой связи хочу отметить, что все 74 закона, которые были запланированы на 2017 год, приняты. Это был непростой вопрос, но вместе с правительством РФ мы много спорили, иногда эти споры были очень острыми, но вышли на решение вопросов, которые ждут от нас граждане, и эти задачи поставил президент в своем послании перед парламентским собранием», — заявил Володин.

Среди них спикер Госдумы особо выделил закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, о безопасности критической информационной инфраструктуры. Спикер Госдумы также напомнил о принятых законах о телемедицине и о предоставлении объектов культурного наследия в безвозмездное пользование учреждениям образования и науки.

«В эту сессию нам приходилось реагировать и на новые вызовы: телефонный терроризм, рост случаев вербовки в террористические организации. Мы повысили ответственность за преступления. Это преступления против человечества, это преступления, которые должны быть безусловно наказаны», — отметил Володин.

Он напомнил, что депутаты приняли закон, который вводит наказание в виде лишения свободы до 10 лет за заведомо ложные сообщения о теракте, а для вербовщиков террористов прописывает пожизненное лишение свободы.

«Принятые нами законодательные меры должны позволить нашим спецслужбам и правоохранительным органам более эффективно решать задачи предотвращения терактов, борьбу с терроризмом, поэтому мы надеемся, что наш вклад был очень важен в этой борьбе», — отметил Володин.

Спикер Госдумы также напомнил, что в 2017 году депутаты расширили формат проведения парламентских слушаний при рассмотрении наиболее резонансных вопросов.

«Мы с вами провели 51 слушание в 2017 году, 5 больших парламентских слушаний в уходящем году прошли непосредственно в зале пленарных заседаний. Развивая эту форму диалога, мы получаем обратную связь с нашими избирателями и можем более эффективно решать проблемные вопросы», — отметил Володин.

В частности, депутаты проводили масштабные парламентские слушания по вопросам участников долевого строительства и проблем «обманутых дольщиков», по вопросам реализации программы реновации в Москве, а также по развитию агропромышленного комплекса и молодежной политике.

«Работа в этой области не может быть эпизодической, нам надо сделать ее системной», — подчеркнул Володин.

Кроме того, по его словам, с начала седьмого созыва Госдумы (в октябре 2016 года) депутатам удалось существенно сократить количество законопроектов, которые находятся на рассмотрении. Так, на сегодня уже принято 656 законов. Всего на рассмотрении депутатов при этом находится 1433 законопроекта.

«Из них 510 законопроектов остались нам от прежних созывов. Работать над законодательными «завалами», которые насчитывали 2020 законопроектов, мы с вами начали с прошлого года. На сегодня их количество сократилось на 74,7%», — рассказал Володин.