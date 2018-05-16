Москва, 16 мая, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина привлекла внимание 57% граждан РФ. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Смотрели трансляцию инаугурации по ТВ в прямом эфире 21% российских граждан. 36% увидели основные моменты позже в новостях и в интернете.

Инаугурация Владимира Путина вызвала у большинства граждан (53%) чувство гордости за Россию.

Стоит отметить, что в 2008 и 2012 годах при его инаугурации эта доля составляла 35% и 34% соответственно.

Церемония вступления в должность президента РФ вызвала позитивные эмоции у наблюдавших за ней.

Так, у 31% инаугурация вызвала надежду на будущее, у 17% — радость. 13% опрошенных испытали интерес, а 11% — восхищение.

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Разочарованными оказались лишь 3% респондентов, у 2% церемония вызвала скуку. По 1% опрошенных заявили, что почувствовали раздражение и возмущение.

Опрос проведен 8 и 12 мая 2018 года. Опрошены 2000 жителей России старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статпогрешность не превышает 2,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Владимир Путин вступил в должность президента РФ. Торжественная церемония вступления Путина в должность главы государства состоялась в Большом Кремлёвском дворце.

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