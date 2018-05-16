Москва, 16 мая, 2018, 07:53 — ИА Регнум. В Москве для жилых домов по реновации создадут инновационную систему сбора мусора. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные баки

Предлагается разместить в новостройках по программе реновации баки для раздельного сбора мусора.

Баки будут оснащены датчиками контроля наполненности для передачи информации в городской информационный центр.

Жилые дома по реновации в Москве будут строить по единому стандарту

По его словам, это новшество предусмотрено техническими требованиями к проектированию домов по программе реновации.

«Технические требования, которые будут утверждены в ближайшее время, впоследствии станут основой для создания московского стандарта реновации», — отметил Лёвкин.

По его мнению, инновационная система сбора мусора позволит повысить комфортность и безопасность проживания граждан в новых домах.

Кроме того, в домах по реновации будет организован автоматизированный дистанционный сбор данных о потребляемых услугах ЖКХ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Москве готовы под заселение пять домов. До конца 2021 года по программе реновации планируется переселить жителей около 41 тыс. квартир.

Напомним, программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу включен 5171 дом.

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